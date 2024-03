Auto vandalizzate all'Appiani, il responsabile espulso dall'Italia

È stato fermato nella mattinata di venerdì 15 marzo, in centro a Treviso, l'autore dei danneggiamenti alle auto in sosta nel parcheggio Appiani. Si tratta di un 27enne pakistano che, all'esito dei controlli da parte degli agenti della Questura, è risultato anche irregolare in Italia dal momento che gli era stata respinta la domanda di protezione internazionale dalla Commissione competente oltre al ricorso presentato al Giudice sul mancato riconoscimento dello status di richiedente asilo. Il Questore di Treviso ha disposto per il 27enne l'accompagnamento al centro rimpatri di Bari, dando esecuzione al decreto di espulsione del Prefetto. Lo straniero è stato preso in carico dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione, che lo hanno condotto al Cpr prima del definitivo allontanamento dall'Italia.