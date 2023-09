Tenta di rapinare un infermiera, condannato a due anni e tre mesi

Braccato dai residenti, che lo hanno bloccato e consegnato alla polizia. Su tutti un cittadino russo, Faiz Khazimardanov, 39enne russo in Italia da quindici anni, che accortosi di quello che era appena successo gli si è parato davanti e lo ha fatto cadere dalla bicicletta. Oggi l'autore di quella rapina improprio, Miguel Ozuna, 29enne domenicano, si è presentato davanti al giudice per il processo (in cui era difeso dall'avvocato Marco Bonazzi) conclusosi con una condanna a due anni e tre mesi di reclusione e 600 euro di multa. Sulla base delle novità introdotte dalla Legge Cartabia al giovane è stata offerta la possibilità di sostituire la pena con la detenzione domiciliare a casa sua, opzione che è stata accettata e che permetterà al domenicano di andare al lavoro.

Nel luglio scorso Ozuna aveva preso di mira un infermeria, in zona Sant'Antonino, sfilandole le borse dal cestino della bici. Erano le 14 quando la donna, una 38enne, stava andando al lavoro. A un certo punto, lungo strada del Mozzato un giovane di colore, che fino a pochi istanti prima la precedeva, le si è affiancato, anche lui in bici. Era vestito di nero, indossava un cappellino e gli occhiali da sole. «È successo tutto in un attimo - racconta l’infermiera - l’ho visto allungare la mano sul cestino e afferrare le due borse, quella personale con portafoglio, cellulare e altri effetti e quella di lavoro, dove tenevo una bottiglia d’acqua da due litri. Ho gridato e l’ho inseguito ma lui si è defilato».

Faiz Khazimardanov, stava tornando dal supermercato Eurospin insieme al suo bimbo. Pochi istanti dopo si è imbattuto nel ladro e ha pensato di fermarlo: gli si è parato davanti facendolo cadere dalla bici e per quanto il 29enne lo abbia colpito testa con la borsa più pesante, quella con la bottiglia, ha continuato lo stesso a inseguirlo. Nel frattempo sono scesi in strada altri residenti del quartiere, a dare manforte. Una persona ha bloccato a terra il ladro, proprio all’incrocio tra via Colonna e via Morosini, mentre altri hanno chiamato il 118 e la polizia, arrivata subito dopo.