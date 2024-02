Aggressione e rapina nel sottopasso ferroviario di Treviso, banditi condannati

Un marocchino di 25 anni ed un tunisino 31enne sono stati entrambi condannati a cinque anni di reclusione per rapina aggravata dal tribunale di Treviso, qualche giorno fa, per la brutale aggressione avvenuta la sera del 22 giugno 2023 lungo il sottopasso ferroviario della stazione trevigiana (non distante da via Marco Polo) ai danni di un cittadino ucraino di 28 anni. Lo straniero era stato accerchiato, aggredito e colpito a calci e pugni, riportando ferite per una prognosi di almeno 40 giorni (frattura di una costa sinistra e dello scafoide destro): i banditi erano riusciti a rubare al malcapitato il portafogli, tentando inutilmente di effettuare un prelievo con una carta postepay. I malviventi sono stati identificati grazie ad un'indagine svolta dagli agenti della squadra mobile e della polizia ferroviaria che ha portato all'arresto avvenuto nell'ottobre scorso: fondamentali si sono rivelate le immagini video del sistema di videosorveglianza presente nell'area della stazione.