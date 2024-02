Due minorenni aggrediscono un 54enne: ennesima rissa in stazione

Nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, verso le 17.30, alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri una rissa a pochi metri dalla stazione delle corriere di Treviso. Sul posto si è subito precipitata una pattuglia della sezione Radiomobile, identificando due minorenni, di cui uno kosovaro e un 54enne tunisino.

I tre, poco prima, avevano avuto una lite, degenerata al punto che il minorenne kosovaro aveva scagliato alcuni pugni verso il 54enne tunisino, ma era stato immediatamente fermato dai militari dell'Esercito impiegati nelle immediate vicinanze nell'operazione "Strade Sicure". La parte lesa, sebbene avesse riportato delle contusioni al volto, non ha voluto ricorrere alla cure sanitarie ed ha dichiarato di non volere sporgere denuncia per l'accaduto. Sul posto, unitamente alla pattuglia dell'Arma è intervenuta anche una volante della Questura.