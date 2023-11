Sensibilizzare sulle tragedie della strada: influencer dedica calendario ad una vittima

“Se nella testa hai il cervello usa il casco!”, “Non avere la testa dura… usa la cintura!”, “Vuoi proprio mantenere le distanze? Fallo con quella di sicurezza!”, “In strada corri per la vita!”. Sono solo alcuni dei messaggi presenti nel calendario che l'influencer e star del cinema per adulti, Amandha Fox, soprannominata anche la Venere polacca, ha voluto dedicare alla memoria di Serena Gasparotto, la 33enne barista del "New mille lire" di Preganziol travolta e uccisa da un'automobilista-pirata mentre si stava recando sul posto di lavoro, attraversando il Terraglio. Scatti glamour e messaggi rivolti agli automobilisti: questo il mix del calendario.

«Segnalare, avvisare, prevenire» ha spiegato Amandha Fox «parlare di tutti i pericoli della strada sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Se questi dodici scatti riusciranno a salvare anche una sola vita umana, sarò orgogliosa e grintosa nel proseguire su questa strada. E comunque il mio pensiero è rivolto a Serena». Il calendario sarà distribuito gratuitamente in tutti i night club, le lap dance e le discoteche d’Italia e d’Europa. Le location in cui la Fox è stata immortalata dal fotografo tarantino Vincenzo Dell’Atti sono state la regione Puglia e la città di Treviso. L’opera, intitolata “Nel ricordo di Serena Gasparotto“, è stata firmata dalla Mimmo Pavese Management, dal New 1000 Lire Sexy Discoteca di Preganziol e dal Lolita Sexy Bar di Poviglio e dall’Hollywood lap dance di Reggio Emilia.

Intanto domani, 14 novembre, dalle ore 10, ripartiranno intanto ufficialmente le lezioni di sicurezza stradale organizzate dalla Provincia di Treviso per le scuole superiori: i primi corsisti saranno 200 studenti del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso che trascorreranno la mattinata al Sant'Artemio. Sabato prossimo il Comune di Spresiano posizionerà nuovamento lungo la Pontebbana alcuni striscioni, sempre nell'ottica di sensibilizzazione sulla guida sicura. Si tratta del progetto "Messaggi in strada"; l'occasione è data dalla "Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada".

Il bilancio delle vittime della strada nella Marca nel 2023 parla di 57 vittime, di cui tre giovani indiani nella sola serata di venerdì, nel terribile schianto di Ormelle. Sing Gurtej, operaio 27enne residente a San Polo di Piave e Singh Gurdeep, 35 anni, sono morti praticamente sul colpo, schiacciati dalle lamiere dell'Audi A3 guidata dal primo. Davinder Kumar, 26 anni, è stato dichiarato morto ieri, 12 novembre, dopo una breve agonia.