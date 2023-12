Aeroporto Canova, 340 voli aerotaxi non pagavano le tasse: evasione da 133mila euro

Sono 1.202 i passeggeri transitati per l'aeroporto di Treviso nel 2022 a bordo di 340 voli "aerotaxi". Voli privati che, come scoperto dalla Guardia di finanza di Treviso, non avevano pagato la tassa aerea pari a 100 euro per le tratte inferiori a 1.500 chilometri o 200 euro in caso di tragitti superiori.

Una tassa che deve essere pagata per ogni tratta con partenza o arrivo sul territorio nazionale, dal singolo passeggero che fruisce del servizio di trasporto direttamente al vettore, che a sua volta è obbligato a versarla allo Stato. A gestire questo tipo di voli sono operatori stranieri con sede in Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera e Ungheria. A individuare i passeggeri "fantasma" sono stati i finanzieri di Treviso che, dopo aver acquisito le dichiarazioni depositate dai vettori utilizzati per i voli aerotaxi, hanno incrociato i dati con i versamenti effettuati presso la Ragioneria dello Stato.

Sono state così scoperte le compagnie aeree che hanno omesso di versare l’imposta in modo da offrire prezzi più competitivi a imprenditori e turisti. Oltre all’imposta evasa, ora si vedranno applicare anche multe e sanzioni per circa 40mila euro, pari al 30% delle somme evase. L'indagine delle Fiamme gialle fa seguito a quella conclusa nel dicembre 2022 quando erano stati scoperti altri 72 vettori aerei che, nel quinquennio d’imposta 2017-2021, avevano provocato un ammanco alle casse dello Stato di 133.500 euro, omettendo il versamento dell’imposta erariale dovuta al transito di altri 1.244 passeggeri, distribuiti su 378 voli aerotaxi passati per l'aeroporto di Treviso.