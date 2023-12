Truffa aggravata ai danni dello Stato: 20 milioni sequestrati, perquisizioni nella Marca

La guardia di finanza di Venezia, su delega della procura di Padova, ha eseguito un decreto di sequestro per circa 20 milioni di euro, e arrestato 9 persone accusate del reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio.

Nell'ambito della stessa operazione, sono state effettuate altre 50 perquisizioni locali e personali, in collaborazione con i militari delle province di Padova, Ravenna, Roma, Rimini, Treviso, Verona, Vicenza, Salerno, Massa Carrara e Rovigo. Le indagini, condotte dalle fiamme gialle di Mirano a partire dal 2022, hanno riguardato diverse società italiane ed estere operanti nel settore dell’intermediazione di manodopera, alcune delle quali intestate a prestanome o a persone di fiducia nullatenenti. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, in una prima fase le ipotesi di reato riguardavano frode fiscale e contributiva, con presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, emissione e utilizzazione di fatture false e omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini iva. Successivamente, il sodalizio avrebbe creato e commercializzato falsi crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, e riciclato i proventi illeciti, in collaborazione con la criminalità locale e cittadini di nazionalità cinese.

Tra gli arrestati un cittadino cinese, residente in provincia di Padova. È ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato, tramite fatture per operazioni inesistenti, scambiate tra società con sede in Europa e in Cina. Le altre persone per le quali sono state disposte le misure cautelari sono tutte italiane, residenti tra le province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia. Alcuni avrebbero precedenti per reati di natura economico finanziaria e un commercialista, in particolare, sarebbe già stato condannato per aver favorito una cosca ‘ndranghetista.