Blitz anti-droga, due in manette: sequestrati 7 chili di marijuana, 25mila euro e una pistola

Due italiani senza nessun precedente alle spalle e un cittadino nigeriano, tutti arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di una doppia operazione anti-droga svolta nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale di Treviso.

Protagonisti della prima operazione i militari della stazione di Valdobbiadene che da tempo tenevano d’occhio due giovani incensurati ritenuti fra i possibili maggiori fornitori di sostanza stupefacente del tipo marijuana nella zona del solighese. Il primo ad essere bloccato dai militari, ieri sera, sulla sua autovettura di grossa cilindrata, nei pressi della dimora del correo in Pieve di Soligo, è stato N.A., 26 anni, di Susegana, trovato in possesso di un chilo di marijuana e di denaro contante per complessivi 6.100 euro. I carabinieri decidevano quindi di procedere nell’immediatezza a perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Z.N., 30 anni, che era, con tutta probabilità, proprio in attesa del suo sodale. L’attività permetteva di rinvenire, stipati in alcuni scatoloni celati all’interno di uno sgabuzzino, ulteriori 6 kg di marijuana, 17.500 euro in contanti, un bilancino di precisione ed una pistola marca SIG detenuta illegalmente con 40 proiettili.

I due giovani venivano quindi tratti in arresto in flagranza di reato di traffico di sostanze stupefacenti mentre, per il solo Z.N., scattava pure l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. Al termine delle operazioni, tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre i due soggetti sono stati, in attesa di ulteriori determinazioni, posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Treviso.