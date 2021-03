Camion finisce fuori strada, perso il carico di terra

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 2 marzo, a Vazzola in via Cadorna. Illeso il camionista, al lavoro i vigili del fuoco di Conegliano

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano per recuperare un mezzo pesante che nella mattinata di oggi, martedì 2 marzo, si è reso protagonista di un incidente stradale avvenuto a Vazzola in via Cadorna. L'episodio è avvenuto alle 9.30 circa. Un camion che stava trasportando della terra è uscito di strada, finendo ruote all'aria in un fossato. L'autista ha riportato solo lievi lesioni. La circolazione veicolare ha subito inevitabili rallentamenti. Sul posto anche la polizia locale.