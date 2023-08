Maltempo, esonda il torrente Teva e l'acqua invade una casa

L'abbondante pioggia cadute nelle ultime ore su tutta la Marca ha provocato l'esondazione del torrente Teva a Colbertaldo di Vidor, intressando in particolare via Grazie. Un'abitazione, tra la mezzanotte della scorsa notte e le due di questa mattina, 29 agosto, è stata invasa dall'acqua per circa mezzo metro, ritirandosi soltanto dopo qualche ora.

«Verso mezzanotte – spiega il primo cittadino di Vidor, Mario Bailo - c’è stata un’esondazione della Teva in via Grazie a Colbertaldo. Questa mattina abbiamo visto i segni dell’allagamento di un’abitazione e dove l’acqua ha stagnato. Non è la prima volta che questa casa viene allagata a causa dello straripamento del torrente. Chiedo che, anche in questa occasione, gli enti preposti prendano le giuste precauzioni».



«Considerando l’andamento delle condizioni meteorologiche – ha aggiunto il sindaco - dovremo essere pronti a supportare queste persone per eventi meteorologici così forti che, come ci dicono gli esperti, avverranno sempre più spesso anche nelle nostre zone. Faccio un appello anche a nome degli stessi residenti, affinché si possa intervenire al più presto trovando delle soluzioni definitive a questo problema».