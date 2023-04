Al lavoro 12 ore al giorno per 50 euro al mese, emesse due misure cautelari

Un misura restrittiva ai domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico e un obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria. E' questo il bilancio di una operazione condotta ieri, 20 aprile, dalla Polizia di Stato nei confronti di due cittadini cinesi, che risultano indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le vittime sono, secondo le indagini, 50 lavoratori, di cui circa una trentina provenienti dalla Repubblica Popolare e gli altri invece sarebbero di nazionalità afgana, pachistana e bengalese, che avrebbero lavorato per più di 12 ore al giorno, con una sola pausa di 30 minuti, per sette giorni alla settimana. Senza permessi e senza ferie. Gli stranieri, tutti regolari nel nostro territorio, sarebbero stati assunti anche in nero.

I "caporali" sarebbero stati un 50enne e un 48enne che, in concorso, avrebbero amministrato quattro ditte con sede nel comune di Villorba e che lavorano principalmente capi di abbigliamento. I due cinesi finiti nelle maglia degli investigatori avrebbero anche omesso di corrispondere la retribuzione mensile, che in realtà si riduceva spesso a 40 o 50 euro al mese. In alcuni casi i due prelevavano e riaccompagnavano i lavoratori a casa, sottoponendoli a numerose misure di controllo e di sorveglianza, mentre ad altri veniva offerto, come parte del corrispettivo, un alloggio che però sarebbe stato in condizioni gravemente degradanti, privo di riscaldamento e in condizioni igieniche a dir poco precarie.

Gli agenti della Polizia, coordinati dal dirigente Immacolata Benevenuto e coadiuvati dai Vigili del Fuoco, dagli ispettori dello Spisal e dal personale dell'Ispettorato del Lavoro avrebbero riscontrato anche gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A far scattare le indagini era stata l'attività di controllo sul 58enne, già noto in quanto presunto responsabile di reati fiscali. Era la condizione di bisogno dei cinquanta "schiavi" a facilitare il lavoro per i “caporali”, cui viene contestato lo sfruttamento del lavoro (con l’assoggettamento delle maestranze ad vita lavorativa completamente stabilita dal datore di lavoro di fatto delle diverse ditte, senza riconoscimento dei più basilari diritti del lavoratore) e l’approfittamento dello stato di bisogno.