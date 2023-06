Cavalla s'inciampa e cade, fantino finisce a terra: trasportato in ospedale

Se l'è cavata con una frattura, alcune lesioni fortunatamente non gravi e un forte spavento. Paura nella mattinata di oggi, 27 giugno, presso il centro ippico "La Bianca" di Volpago del Montello, in via San Martino, per un incidente che ha riguardato un fantino trevigiano di circa 60 anni. L'uomo stava tornando da una passeggiata con la sua cavalla quando questa è improvvisamente inciampata, cadendo rovinosamente a terra. Stessa sorte anche il fantino, scaraventato a terra e soccorso dal personale del centro ippico. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Montebelluna da medico e infermieri del Suem 118.