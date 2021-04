Approvato il bilancio in Ascopiave: distribuiti dividendi per 34,7 milioni di euro

Si è riunita giovedì, sotto la presidenza del dott. Nicola Cecconato, l’Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. in parte straordinaria e in parte ordinaria. Nell'occasione è stato approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, e deliberato di procedere alla distribuzione di un dividendo ordinario pari a euro 0,16 per azione, per un totale di 34,7 milioni di euro. Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola e data di pagamento il 5 maggio 2021.

L’esercizio 2020 si è chiuso con ricavi consolidati pari a euro 163,9 milioni (euro 124,9 milioni nel 2019), un margine operativo lordo consolidato di euro 63,8 milioni (euro 44,9 milioni nel 2019) e un utile netto di gruppo di euro 58,7 milioni (euro 493,2 milioni nel 2019). Nel 2020 sono stati realizzati investimenti per euro 44,6 milioni (nel 2019 realizzati investimenti per euro 47,7 milioni). La posizione finanziaria netta del gruppo, al 31 dicembre 2020, pari a euro 338,4 milioni, è aumentata rispetto al dato al 31 dicembre 2019 (euro 213,0 milioni). La crescita è dovuta principalmente agli investimenti in partecipazioni realizzati nell’esercizio 2020 (euro 68,6 milioni), all’acquisto di azioni proprie (euro 28,7 milioni) e al differimento dei termini di consegna dei titoli di efficienza energetica, e del riconoscimento del relativo contributo, per euro 28,4 milioni.

La società capogruppo Ascopiave ha realizzato nel 2020 un utile netto di esercizio di euro 35,9 milioni, in riduzione di 485,3 milioni di euro rispetto all’esercizio 2019 (503,4 milioni di euro sono riconducibili all’operazione di vendita delle società di commercializzazione del gas naturale del Gruppo Ascopiave al Gruppo Hera). Nel 2020 la società capogruppo Ascopiave ha percepito maggiori dividendi da società controllate (+18,1 milioni di euro), ed il risultato conseguito dall’attività operativa è cresciuto di 15,4 milioni di euro.