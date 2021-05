Grandine e bombe d'acqua: la Marca nella morsa del maltempo

Strade e campi imbiancati dalla grandine nel pomeriggio di venerdì 7 maggio. Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Treviso e, in particolare, i Comuni di Oderzo, Maser e Valdobbiadene poco dopo le ore 15.

A Oderzo una vera e propria bomba d'acqua accompagnata da temporale e grandine si è abbattuta in paese. Il tutto è durato pochi minuti ma ha colto di sorpresa molti opitergini che si sono trovati davanti a un vero e proprio muro d'acqua. Scenario simile anche a Vazzola, altro centro colpito dalla grandine. Piogge abbondanti, infine, in quasi tutti i Comuni dell'Alta Marca: da Valdobbiadene a Paderno del Grappa. Al momento non si registrano danni ingenti o interventi di rilievo dei vigili del fuoco ma in Rete e sui social, in pochi minuti, sono comparse decine di segnalazioni dedicate al maltempo. Dopo aver colpito la Marca e gran parte della provincia di Pordenone, le celle temporalesche si sono spostate verso il litorale veneto. Le temperature in forte calo rischiano ora di compromettere le coltivazioni trevigiane.