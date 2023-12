Grandinata di inizio dicembre sull'Alta Marca: strade imbiancate

Dopo ottobre e novembre, la grandine è arrivata anche a dicembre a colpire la provincia di Treviso: strade imbiancate a Riese Pio X, nell'Asolano e nella Castellana a causa del forte contrasto tra la massa d'aria caldissima per il periodo e la nuova massa d'aria più fredda in arrivo in queste ore.

Le previsioni meteo per le prossime ore una nuova fase di instabilità a partire dai settori occidentali con precipitazioni irregolari anche con rovesci e possibilità di qualche temporale. Il limite neve è in marcato calo. Rinforzi di vento da nord in montagna con raffiche di Foehn in qualche valle e localmente fino alla pedemontana e da nord-est sulla costa dove saranno tesi o a tratti forti. Domenica tempo stabile e soleggiato ma con temperature in forte calo.