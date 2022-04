Maltempo nel weekend: «Vento forte e precipitazioni in arrivo»

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso in queste ore un avviso in cui dichiara che domani, sabato 9 aprile, si attendono venti a tratti tesi, con possibili locali raffiche per temporali in pianura dalle ore centrali e, per

Foehn, sulle zone montane e pedemontane. Nel pomeriggio e verso sera, inoltre, sono previsti venti di Bora anche forti e con probabili significative raffiche su costa e pianura adiacente, più intense su quella centro-meridionale.

Vento forte da mezzogiorno a mezzanotte. Un primo modesto peggioramento del tempo arriverà già nella serata e nella notte di venerdì 8 aprile. Sabato il tempo sarà moderatamente instabile, specie nelle prime ore del mattino, su tutte le zone montane e, nel primo pomeriggio, sulle zone prealpine con precipitazioni in prevalenza modeste e locali rovesci. Domenica, invece, si prevede un tempo stabile e soleggiato. Non si esclude qualche locale annuvolamento durante le ore centrali sui settori dolomitici più settentrionali.