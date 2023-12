Natale a Conegliano: «Serve più buonsenso, persa un’opportunità»

È polemica sul Natale a Conegliano: in una nota ufficiale i rappresentanti delle opposizioni cittadine, Garbellotto, Bortoluzzi (Fratelli d’Italia) e Di Gaspero (Lega, Lista Civica e Popolari) hanno attaccato apertamente l'operato della giunta Chies sulle iniziative del Natale in città 2023.

«Riscontriamo un grave disagio da parte degli esercenti coneglianesi che lamentano gravi cali, se non crolli di vendita nelle loro attività commerciali dovuti alla chiusura di via Vittorio Emanuele e corso Mazzini, con traffico congestionato che impedisce ai clienti di raggiungere le attività commerciali. Gli stessi commercianti che più volte hanno chiesto maggiore coinvolgimento all'amministrazione nell’organizzazione di tali eventi, ancora una volta non vengono ascoltati e si trovano a dover subire gravi danni alle proprie attività. Questa mancanza di coinvolgimento e di strategia comune nel fare gli eventi va a scapito della prosperità cittadina» scrivono le opposizioni.

«Il Natale è da sempre il momento di punta per il commercio, dato che molte persone anche nei comuni limitrofi si recano in centro per gli acquisti natalizi. Non capiamo come si possa chiudere la principale arteria cittadina, nonostante gli avvisi e le preoccupazioni di tutte le associazioni di categoria. Tale chiusura poi è stata fatta per posizionare alcune casette natalizie che potevano benissimo essere posizionate in via XX settembre o nella parte di via Carducci rimasta libera. Lo stesso dicasi per le giostre, alcune di dubbio interesse, ma che comunque potevano trovare una diversa collocazione. Dato che sbagliare è umano, perseverare è diabolico, chiediamo come opposizione trasversalmente compatta di ascoltarli e porre rimedio quanto prima all’accaduto o spostando tali casette, segnalando che il centro è’ raggiungibile o perlomeno non chiudendo completamente il centro cittadino al traffico nelle prossime settimane, ma limitandolo solo nella fascia serale» concludono Garbellotto, Bortoluzzi e Di Gaspero.