Comunali a Paese, il Pd appoggia la candidatura di Giuliana Donadi

A Paese inizia già a entrare nel vivo il clima elettorale in vista delle Comunali 2024. L'assemblea degli iscritti del Circolo del Partito Democratico, riunitasi venerdì 23 febbraio, ha deciso di appoggiare la candidatura di Giuliana Donadi a sindaco per le prossime elezioni amministrative, nelle forme e nelle modalità che risulteranno più adeguate, auspicando che analogo sostegno possa provenire anche da tutti coloro che, in gruppi o in partiti, vogliano costruire una alternativa per Paese.