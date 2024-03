Missione parlamentare a Rafah, Scarpa (Pd): «Cessate fuoco subito»

L’onorevole Rachele Scarpa fa parte della delegazione del Partito Democratico che da ieri, domenica, fino al 6 marzo si recherà al valico di Rafah nell'ambito della missione promossa dall'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Rete Aoi). Della delegazione fanno parte anche il parlamentare ed esponente della segreteria Pd Alessandro Zan, insieme ai parlamentari Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Andrea Orlando e Arturo Scotto. La delegazione è arrivata domenica 3 marzo al Cairo per una serie di incontri con le rappresentanze diplomatiche italiane in Egitto, con agenzie delle Nazioni Unite e con le organizzazioni per la difesa dei diritti umani. Oggi i parlamentari sono partiti alla volta del valico di Rafah attraversando la penisola del Sinai per seguire il percorso di un convoglio di aiuti umanitari, dove, il 5 marzo, incontreranno le organizzazioni umanitarie che stanno operando nell'ambito dell'emergenza a Gaza. Il rientro a Roma è previsto per mercoledì 6 marzo.

«I primi incontri di sono con le ONG che lavorano per i diritti umani direttamente sul campo, a Gaza: Medici Senza Frontiere, Oxfam, Palestinian Medical Relief Society e Al Mezan Center for Human Rights» ha spiegato Rachele Scarpa «Non ci sono parole per esprimere sufficientemente il disastro umanitario che ci viene presentato: non esiste più una casa sicura, il sistema di assistenza sanitaria è del tutto compromesso, le persone sono completamente prive di cibo e mezzi di sussistenza. Una tragedia immane. Il messaggio che emerge più forte, prioritario su tutti, è la necessità urgente di un cessate il fuoco immediato: senza di esso, tutti gli sforzi di operazioni umanitarie sono vani. Nessuna operazione umanitaria degna di questo nome può essere portata avanti sotto le bombe e il fuoco dei cecchini. Ora più che mai serve che il Governo italiano dia seguito concretamente all’approvazione della mozione del PD alla Camera sul cessate il fuoco: ogni giorno di inerzia sono centinaia di vite innocenti sacrificate».