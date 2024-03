San Zenone degli Ezzelili, Fabio Marin si ricandida alle comunali di giugno

A circa 3 mesi dalle elezioni comunali, l’attuale sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, scioglie gli indugi e annuncia la sua ricandidatura. Originario di San Zenone degli Ezzelini, eletto nel 2019 con una lista civica, Marin, classe 1985, si ripropone come sindaco del paese trevigiano ai piedi del Monte Grappa che conta circa 7.300 abitanti. Una scelta maturata e condivisa anche con l’attuale gruppo di maggioranza con l’obiettivo di continuare in quel processo di trasformazione e riqualificazione del territorio e di miglioramento e sviluppo dei servizi per le persone e le famiglie.

«In questi cinque anni da Sindaco, ce l’ho messa tutta per realizzare e portare avanti i sogni, le opere, i servizi dei quali San Zenone aveva e ha bisogno» ha commentato il sindaco di San Zenone, Fabio Marin «Un impegno arduo, complicato anche dall’emergenza pandemica, quella economica e dalle vicissitudini internazionali, ma reso più facile grazie al sostegno di una squadra preparata e sul pezzo e di tutti i cittadini e le cittadine che giorno dopo giorno hanno dimostrato il loro appoggio anche con suggerimenti e valutazioni costruttive. Essere sindaco vuol dire proprio questo: cercare di tradurre in fatti i bisogni di un territorio e di una comunità. Ed è proprio quello per cui mi sono speso in questi anni: investendo per dare nuovi spazi più qualificati, vivibili e sicuri ai cittadini, favorendo chi decide di costruire la propria famiglia a San Zenone, potenziando l’efficientamento energetico, migliorando il decoro e la fruibilità delle aree pubbliche. Il tutto cogliendo anche le opportunità date dai contributi esterni che si attestando sui 6 milioni di euro in 5 anni, una cifra senza precedenti per un Comune come San Zenone e, inoltre, facendo rete con le associazioni del territorio ed i volontari che, senza dubbio, rappresentano la vera ricchezza del nostro paese.

«Sebbene gran parte degli obiettivi promessi nel 2019 siano stati raggiunti, mi sento di dire che le sfide non sono finite. Ci attendono progetti da completare: terminare la piazza del Donatore a San Zenone, la sistemazione del Centro di Ca’ Rainati, e il marciapiede che porta a Liedolo. Tutti lavori avviati e che vedranno il loro completamento nei prossimi mesi» continua Marin «Inoltre c’è l’attesissimo riassetto viabilistico del centro del capoluogo che con decisione porteremo a termine, in quanto gli enti firmatari dell’accordo dovranno mantenere gli impegni presi nel lontano 2012. Ora è solo questione di tempo. Tante sono le idee e le progettualità che ci impegneremo come squadra a proporre ai nostri cittadini e alle nostre cittadine e a portarle avanti per rendere San Zenone degli Ezzelini sempre più accogliente, vivibile e attrattiva. Per questo ho deciso di rimettermi a disposizione della comunità e, assieme a cittadine e cittadini animati dalla mia stessa visione, stiamo rinnovando la squadra per proporci alle prossime elezioni comunali».