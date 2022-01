Test di fine isolamento anche in farmacia: ecco l'idea di Fratelli d'Italia

Il consigliere regionale Tommaso Razzolini del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, è stato tra i firmatari martedi in Consiglio regionale, assieme ai colleghi Speranzon, Polato, Soranzo e Formaggio, di una mozione per l’allargamento del servizio dei test di fine isolamento da contagio da Covid-19 anche alle farmacie, oltre che nelle sedi individuate dalle Ulss.

“I casi di positività dovuti alla variante Omicron da Covid-19 registrati negli ultimi 30 giorni sono in continuo aumento - dichiara Razzolini - e per poter considerare finito il periodo di isolamento i soggetti positivi devono sottoporsi a tampone molecolare o test antigenico presso le sedi individuate dalle Ulss. Con l’entrata in vigore delle ultime disposizioni del Ministero della Salute il rischio di congestionamento del sistema di controllo di fine isolamento è ormai realtà con code chilometriche e ore di attesa”. "I cittadini già segnati e provati dai continui aggiornamenti delle misure di quarantena e isolamento vivono un momento di particolare stress per la difficile gestione dei tempi di vita e di lavoro - aggiunge il consigliere veneto di FdI. Il servizio sanitario pubblico, inoltre, fatica a riprendere la normale attività e va verso il congelamento dei servizi".

"Considerando che le farmacie effettuano già da tempo test antigenici di fine quarantena per i soggetti con contatto stretto da positivo, oltre a sancire l'isolamento per i positivi, si ritiene possa essere utile introdurre la possibilità di eseguire nelle stesse farmacie il test antigenico di guarigione per chiudere anche il periodo di isolamento. La Giunta regionale s’impegni ad attivarsi affinchè il servizio di controllo di fine isolamento dia esteso anche presso le farmacie con la precisazioni di quale tipo di test d effettuare" conclude Razzolini.