Park in piazza Vittoria, in 250 a Santa Caterina per discutere del progetto

Sono state oltre 250 le persone presenti ieri sera, lunedì 20 febbraio, all'auditorium del museo di Santa Caterina alla serata "La Treviso del futuro" organizzata dal quotidiano La Tribuna di Treviso per discutere del progetto del park interrato di piazza Vittoria, un piano che vivrà nei prossimi mesi l'avvio di uno dei cantieri più discussi e divisivi della storia recente della città. Presenti il sindaco di Treviso, Mario Conte, buona parte della Giunta comunale, il presidente di Ascom Confcommercio, Federico Capraro, esperti come Luca Tamini, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, l'architetto Manuel Torresan, esperto di rigenerazione urbana, il professore Alessandro Minello, esperto di flussi demografici e professore a Ca' Foscari, il direttore della Tribuna Luca Ubaldeschi, il moderatore e caporedattore Roberto Borin (principale ideatore dell'incontro), varie associazioni trevigiane ma anche molti cittadini, interessati ad un'opera (430 posti auto con un interrato profondo 14 metri, probabile costo orario di 2,50 euro) che è destinata a cambiare il volto della città.

«E' giusto che ognuno sostenga, mantenga la propria opinione, ringrazio anche coloro chi si fa carico di chi è contrario: forse è la prima volta che c'è un dibattito così acceso e sentito, forse troppo poco. Dovremmo confrontarci di più anche su altre cose»: ha spiegato, introducendo la serata, il sindaco Mario Conte richiamando ad un'informazione giusta e corretta. Il primo cittadino ha ribadito la volontà di proseguire sulla via della pedonalizzazione, con "piazze che sono parcheggi", una città a misura di pedone.

Ascom Confcommercio non ha certamente mai nascosto il suo favore all'opera e ieri sera il presidente Federico Capraro ha ribadito il concetto a chiare lettere, sostenendo che il parcheggio sarà un volano per il rilancio per il commercio del centro città. «E' giusto il confronto e che le associazioni facciano una concreta sintesi» così Capraro «pensare al commercio non è pensare in piccolo ma pensare alla Grande Treviso che vuol dire a 300mila abiutanti che vivono la città. Il vero valore dell'opera è dare inizio ad uno sviluppo che porti Treviso da provinciale ad internazionale, va superato il limite delle mura delle città. Questo parcheggio è l'inizio di un percorso per la città».

Giovedì sera, alle 20, nella sala Frate Sole di San Francesco si svolgerà un'altra serata promossa da Italia Nostra, associazione che non ha mai nascosto il suo fermo dissenso al park.