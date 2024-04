Via del Mare, Zanoni: «Serve subito un confronto con i sindaci»

«Sulla Via del Mare è ormai chiaro che il presidente Zaia e l’assessore regionale De Berti intendono portare avanti soltanto il (loro) pensiero unico, senza tenere in considerazione altre istanze. Ma in democrazia non funziona così. Ascoltino, invece, quanto hanno da dire i sindaci di Roncade, Silea, Monastier, Meolo e Fossalta di Piave. Ovvero le richieste, trasversali, dei cittadini di quei territori».

Il consigliere regionale Arturo Lorenzoni appoggia la battaglia portata avanti da Francesca Zottis: «Lancio un appello alla Giunta regionale, vi sia un confronto fra le parti, subito. Partendo dal presupposto che occorre mantenere la gratuità di una strada pubblica da sempre. Altro che Veneto tax free, dunque. Vorrebbero applicare un ulteriore balzello, per un costo fino a mille euro all’anno per gli automobilisti e 2mila euro per i mezzi pesanti. Deprechiamo con forza la mancanza di dialogo con le amministrazioni da parte di De Berti e Zaia - conclude Lorenzoni -. Siamo chiamati a scardinare questo sistema messo in atto dal centrodestra: una decisione unilaterale, che peraltro va palesemente contro i cittadini, è l’esatto contrario di ciò che dovrebbe accadere in termini di buon governo del territorio».