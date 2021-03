Sindaco di Treviso insultato sui social: solidarietà dai capigruppo di maggioranza

«A nome dell’intera Maggioranza comunale esprimo massima solidarietà al sindaco di Treviso, Mario Conte, destinatario negli ultimi giorni di pesanti insulti sul web dopo l’annuncio delle misure restrittive per il contenimento del contagio decise dal Governo».

I capigruppo di maggioranza del consiglio comunale di Treviso (Riccardo Barbisan, Massimo Zanon, Giuseppe Basso, Davide Acampora e Davide Visentin), hanno voluto esprimere in una nota ufficiale la loro vicinanza a Mario Conte. «Consideriamo un atto vile l’aggressione sfera privata del nostro primo cittadino con ingiurie e sproloqui. Si tratta di comportamenti da condannare e che non possono essere giustificati da una pur comprensibile sofferenza del nostro tessuto economico e sociale. L’impegno del sindaco per la città e per il territorio, anche e soprattutto durante l’emergenza Covid, è stato totale e senza riserve. Ha dimostrato vicinanza a tutte le categorie promuovendo iniziative a sostegno delle stesse per supplire ad eventuali mancanze o ad eccessi di burocrazia dello Stato. Ha ascoltato quotidianamente i cittadini e non ha mai fatto mancare la sua presenza. E non solo: pur dovendo far fronte a una situazione del tutto inedita, fra centinaia di istanze, richieste e problematiche da risolvere ha dimostrato una vicinanza esemplare a tutta la squadra dei consiglieri, incoraggiandoli e sostenendoli nelle rispettive attività. In Mario Conte non abbiamo trovato solo un Amministratore capace e disponibile, un leader o una guida ma un amico fraterno. Certi che, anche grazie alla sua lungimiranza e al suo impegno, la città di Treviso riuscirà a superare presto la crisi determinata dall’emergenza in corso, rinnoviamo con forza il nostro sostegno al sindaco» concludono i capigruppo.