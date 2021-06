Centro di Medicina, con il nuovo reparto di Ginecologia nasce la Casa della Prevenzione femminile

Centro di medicina fa un ulteriore passo verso le donne del territorio. Tra le novità presentate sabato mattina nella cerimonia di inaugurazione in quello che si identifica come uno Spazio dedicato alla prevenzione al femminile, quella più rilevante la nascita del nuovo Reparto di Ginecologia e Ostetricia. Nel nuovo piano in sopraelevazione (lavori di ampliamento conclusi in appena 9 mesi, per ulteriori mille metri quadrati), che ha dato il là al restyling estetico interno ed esterno della clinica ambulatoriale di Villorba, 6 dei 12 nuovi ambulatori sono stati dedicati alla Ginecologia, con ecografi ginecologici di ultima generazione, dove la donna potrà essere seguita nelle sue diverse fasi di età e per tutte le necessità che riguardano la sua salute da una equipe composta da circa 20 specialisti.

Il nuovo piano ha visto l’installazione di un nuovo ascensore ed un generale ammodernamento della struttura, interna ed esterna (vi lavorano circa 360 addetti tra medici specialisti e personale a supporto, riferimento per circa 150 mila pazienti ogni anno). Inoltre, tra le novità, nuovi ambulatori dedicati alla Dermatologia e all’Otorinolaringoiatria (ORL). Novità assoluta un’ala del nuovo piano è dedicata all’Odontoiatria e Stomatologia, con 5 riuniti e 2 sale di sterilizzazione, un servizio che si avvale delle tecniche più avanzate e di specialisti di grande esperienza e professionalità.

“Credo moltissimo nel tema dello screening a tutti i livelli – ha detto nel suo intervento la presidente della V Commissione Sanità Regione del Veneto, Sonia Brescacin – Quindi ritengo di interesse generale tutti gli investimenti in diagnosi precoce e prevenzione, fondamentali non solo per noi donne ma per l’intera popolazione. Ringrazio i medici e i lavoratori del Gruppo per il lavoro che fanno. Nel futuro vedo sempre più un nuovo modo di relazionarsi, tra pubblico e privato accreditato, una collaborazione destinata a fare ancora molta strada”.

Uno Spazio al femminile dove trovare percorsi dedicati alla prevenzione giovanile, controllo della gravidanza fisiologica e diagnosi prenatale, prevenzione oncologica, diagnosi e cura nella menopausa, Procreazione Medicalmente Assistita, grazie alla sinergia con gli altri Servizi della Clinica ambulatoriale. “La pandemia ci ha insegnato il valore della salute, sopra l’economia, ma ha anche cambiato il modo di fare sanità e di concepire gli spazi, più ampi e confortevoli, più sicuri per chi ci lavora e per i pazienti. – ha detto l’AD Gruppo Centro di medicina, Vincenzo Papes – Con questo intervento inoltre abbiamo inaugurato una nuova organizzazione interna in Reparti, dedicati alle branche specialistiche, con apparecchiature di eccellenza e professionisti che dialoghino tra loro. In questi mesi abbiamo continuato ad investire consapevoli che crescere è fondamentale, diremo l’unica via, per dare risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione”.

Altra novità della giornata che ha riguardato la prevenzione al femminile, la dotazione nella Radiologia al piano terra del nuovo mammografo 3D con tomosintesi “smart curve” che presto, entro sei mesi, per le indagini di secondo livello sarà disponibile anche una Risonanza magnetica 1,5 tesla. “E’ fondamentale che le donne siano sensibili alla prevenzione perché è l’arma fondamentale contro il tumore al seno – ha spiegato la Radiologa Senologa Stefania Gava – Grazie alla tomosintesi possiamo effettuare indagini ancora più precise. Questa è una tecnologia che aiuta lo specialista e rende l’esame clinico strumentale davvero efficace, anche nel caso delle giovani donne e dei seni densi”. Un concetto sottolineato anche dal presidente della Lilt trevigiana, Alessandro Gava.