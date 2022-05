Il Benetton Rugby saluta 10 Leoni: dicono addio Benevenuti, Herbst, Faiva e Sperandio

Il Benetton Rugby ha comunicato i 10 giocatori della prima squadra che non faranno parte della rosa in vista della prossima stagione sportiva. Gli atleti in questione, che la società biancoverde intende ringraziare per l’impegno profuso con la maglia dei Leoni, sono:

- Tomas Baravalle (5 stagioni, 61 presenze, 8 mete)

- Tommy Bell (1 stagione, 4 presenze)

- Tommaso Benvenuti (10 stagioni, 126 presenze, 18 mete)

- Callum Braley (2 stagioni, 24 presenze, 2 mete)

- Joey Caputo (1 stagione)

- Hame Faiva (5 stagioni, 62 presenze, 23 mete)

- Yaree Fantini (1 stagione, 2 presenze)

- Irné Herbst (5 stagioni, 78 presenze, 2 mete)

- Luca Petrozzi (3 stagioni, 25 presenze)

. Luca Sperandio (6 stagioni, 70 presenze, 16 mete)

I Leoni sono stati omaggiati al termine della fantastica e storica vittoria dei Leoni contro Cardiff di fronte ai tifosi biancoverdi. Il Presidente Amerino Zatta ha voluto esprimere la gratitudine della società ai giocatori che lasceranno il club e che hanno scritto pagine importanti nelle ultime annate del Benetton Rugby: “E’ stata una grande partita per concludere la stagione. Una vittoria assolutamente meritata e per cui bisogna fare tanti complimenti ai ragazzi. E’ stato fatto un passo importante per chiudere bene l’annata di un progetto in piena costruzione. Un grazie a tutti i ragazzi e tanti applausi a loro, in particolare a quelli che andranno via e che hanno scritto un pezzo di storia di questa gloriosa società”.