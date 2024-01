Benetton Rugby, svelata la data degli ottavi di finale in Challenge Cup

Dopo la chiusura della fase a gironi, l’Epcr ha annunciato le date, le sedi e gli orari del calcio d’inizio per quanto riguarda gli appuntamenti degli ottavi di finale di Challenge Cup. La finale si terrà a Londra, al Tottenham Hotspur Stadium, nel weekend del 24/25 maggio 2024.

Gli ottavi di finale si terranno nel weekend dal 5 al 7 aprile 2024. Il Benetton Rugby, primo nella Pool 2 con 15 punti, è la testa di serie numero 3 del tabellone e agli ottavi incontrerà i sudafricani degli Emirates Lions, già affrontati in stagione in URC. I Lions hanno concluso al quarto posto della Pool 2. Si tratta di un ottavo di finale a gara secca e i biancoverdi avranno il fattore campo perché hanno chiuso il girone di qualificazione in vetta. Chi vincerà l’ottavo di finale, ai quarti di finale incontrerà la vincente tra Section Paloise e Connacht Rugby. Il quarto di finale si giocherà nel weekend dal 12 al 14 aprile. Benetton Rugby contro Emirates Lions si giocherà sabato 6 aprile ore 18.30, stadio Monigo.

Prelazione abbonati

La vendita avverrà solo presso la biglietteria in Ghirada, via Nascimben 1/b. Lunedì 5 febbraio dalle 15 alle 18:30. Da martedì 6 a venerdì 9 febbraio dalle 11 alle 18:30. Le scontistiche dedicate saranno quelle relative alla tipologia di fidelity card in possesso. Ciascun abbonato potrà acquistare sino ad un massimo di 4 biglietti per transazione.

Prelazione Fidelity Card

La vendita avverrà online con modalità sblocco evento inserendo il codice della fidelity card (BRT…..) da lunedì 12 alle ore 15 a domenica 18 febbraio 23:59. Oppure presso la biglietteria in Ghirada da lunedì 12 a giovedì 15 febbraio dalle 15 alle 18:30. Le scontistiche dedicate saranno quelle relative alla tipologia di fidelity in possesso per transazione.

Vendita libera

La vendita libera avrà inizio da lunedì 19 febbraio alle ore 15 ed avverrà online oppure presso la biglietteria in Ghirada dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18:30.