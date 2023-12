Benetton Rugby, Calum MacRae guiderà la difesa fino al 2026

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare che Calum MacRae continuerà a ricoprire il ruolo di allenatore della difesa dei Leoni sino al 30 giugno 2026. L’allenatore, che fa parte dello staff tecnico biancoverde dal giugno 2022, ha prolungato il contratto di altri due anni; l’accordo attuale sarebbe scaduto il 30 giugno del 2024.

La carriera

Calum MacRae è nato il 26 gennaio 1980 ad Edimburgo, da giocatore ha vestito le maglie di Edimburgo, Worcester Warriors e anche del Venezia Mestre. MacRae ha pure disputato delle stagioni con gli scozzesi del Melrose e dei Border Reivers. Trequarti di talento, si è destreggiato pure nel rugby a 7, difendendo la divisa della nazionale scozzese in 13 occasioni con la Scozia A. Ritiratosi nel 2011, MacRae ha subito intrapreso la carriera da allenatore. Dal 2011 al 2014 ha lavorato come allenatore dell’attacco e ha ricoperto il ruolo di skills coach della formazione inglese dei Newcastle Falcons. Poi nel 2014 è stato scelto come capo allenatore della nazionale scozzese a 7 e nel maggio del 2016 ha conquistato una storica vittoria a Londra, nella World Rugby Sevens Series. Dal 2017 MacRae ha fatto parte dello staff tecnico di Edimburgo, rimanendo in sella al team della capitale scozzese per quattro anni come allenatore della difesa. Con lui alla guida Edimburgo ha dimostrato una crescita costante nelle passate annate. Nel 2022 è approdato alla corte biancoverde, all’interno dello staff di coach Marco Bortolami. MacRae è stato protagonista del gran cammino del Benetton Rugby nella scorsa stagione in Challenge Cup e quest’anno sta dirigendo una delle migliori difese dello United Rugby Championship ed una delle difese più convincenti in ambito europeo. Per MacRae quindi una meritata conferma sino al 2026.

I commenti

«Contenti del lavoro svolto sino ad oggi, annunciamo con molto piacere il prolungamento del contratto di MacRae. Abbiamo scelto la linea della continuità poiché, sin dal suo arrivo, Calum si è messo all’opera per calarsi nella nostra realtà e trasmettere alla squadra la sua conoscenza del ruolo e le sue abilità. A due anni di distanza, possiamo dire che le prestazioni della squadra stanno dimostrando la bontà del lavoro fatto ed essere attualmente la terza migliore difesa dell’URC è un dato senz’altro notevole che avvalora la nostra scelta» le parole del direttore generale del Benetton Rugby, Antonio Pavanello.

«Sono felice di continuare nel mio ruolo di assistente allenatore in Benetton Rugby e non vedo l’ora di consolidare il lavoro positivo che abbiamo svolto finora. È stata una decisione molto facile da prendere, essendo stato accolto così calorosamente e supportato dal club. Giorno dopo giorno, non vedo l’ora di continuare a lavorare con il gruppo di giocatori di qualità che Antonio e Marco hanno messo insieme. Da quando sono tornato in Italia, mi sono ricordato di quanto Treviso fosse una città di rugby e di quanto quest’ultimo sia importante per i trevigiani. È un momento entusiasmante per il Benetton ed accolgo con piacere l’opportunità, attraverso il mio coinvolgimento a livello di club, di far parte di questo viaggio» conclude Calum MacRae.