Tennis, alla Barchessa di Casale sul Sile Elisa Maglione è già in finale

Alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Venerdì 15 settembre, dalle 18.30, le semifinali che verranno svolte sempre con qualsiasi situazione meteo. Di fronte solo giocatori del draw maschile, in quanto il femminile ha già le sue finaliste che sono Elisa Maglione del Volpago e la giocatrice di casa Emily Biasi. Oggi quindi le due gare che manderanno i vincitori in finale. Alle 18.30 Pietro Mattiello (3.2 Istrana) Federico Drusian (3.2 Salgareda) e alle 20.00 Dino Todesco (3.2 San Vito Pordenone) John Marcolin (3.2 Green Garden Mestre).

Tornei in corso

Fino al 17 settembre ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini alle ultime battute. Alle 16 Valente-Mondin; 18.30 Finale doppio maschile Gianesi-Calderoni e alle 20 Galassi e Gianesi vs Bonaldo e Bonaldo. Fino al al 19 Settembre al Park di Villorba Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. Dalle 19 5 incontri e 4 alle 20.30. A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food con 26 iscritti.

Iscrizioni aperte

A Vedelago dal 23 settembre all'8 ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 settembre. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 settembre. All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28 settembre.