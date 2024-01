Ciclocross: Fontana tricolore e la Sanfiorese campione triveneta Team Relay

Sesto exploit tricolore nel cross per il trevigiano di Fregona Filippo Fontana che, a dodici mesi dal successo a Ostia Antica, si conferma campione italiano di ciclocross tra gli Elite. Sul tracciato di Cremona, il portacolori del Centro Sportivo Carabinieri è stato autore di una prova maiuscola, azzeccando le scelte meccaniche e sfoggiando una condizione che, nei piani dell’atleta classe 2000, dovrebbe permettergli di giocarsi un posto ai prossimi Giochi Olimpici nella specialità del cross country.

«A differenza dell’anno scorso ho impostato una preparazione per arrivare al top della condizione già a marzo e aprile, per giocarmi un pass per le Olimpiadi di Parigi», spiega Filippo Fontana. «Quindi, anche se in questa stagione ho corso raramente con i miei avversari odierni, sapevo di avere una buona condizione: sono partito deciso e la scelta di montare due battistrada per il fango si è rivelata la scelta migliore».

Una scelta non scontata, visto che il tracciato, complice l’innalzamento delle temperature, ha cambiato fisionomia proprio a pochi minuti dallo start, con il ghiaccio che ha caratterizzato le prove degli juniores trasformatosi in fango. Tra chi ha pagato dazio anche Gioele Bertolini (CS Esercito), che dopo una partenza difficoltosa è incappato in una serie di scivolate sulle contropendenze del Parco al Po: il valtellinese si è trovato così nel gruppo degli immediati inseguitori con Jakob Dorigoni, già in palla nonostante le poche gare disputate, e l’eterno Cristian Cominelli, biker bresciano classe 1988 e ancora competitivo ai massimi livelli.

Il terzetto si è giocato gli ultimi due posti sul podio fino all’ultimo degli otto giri in programma, momento nel quale l’altoatesino di Vadena Dorigoni è riuscito a guadagnare cinque metri su Bertolini conquistando un altro bel piazzamento a Cremona a distanza di due anni dal successo nella prima edizione del novembre 2021. Bronzo per il valtellinese Bertolini.

Under 23. Il trevigiano Enrico Barazzuol, del team Bosco Orsago, arriva secondo nella prova Under 23. Il valdostano Filippo Agostinacchio bissa il successo di Roma confermandosi a Cremona campione italiano di ciclocross degli Under 23.

La S.S. Sanfiorese conquista il titolo triveneto Team Relay a Trebaseleghe. La squadra era composta da Thomas Mariotto, Riccardo Nadal, Giorgia Pellizotti e Pietro Deon. Piazza d’onore, a 18 secondi, per Bandiziol Cycling con Pietro Bandiziol, Massimo Bagnariol, Rachele Cafueri e Matteo Bulfon, seguiti in terza posizione, con un distacco di 19 secondi, dal Team Serio, con Jacopo Costi, Riccardo Longo, Elisa Zipoli e Mattia Arnoldi.