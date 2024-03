Coppa Piave Revival Unvs: le iscrizioni chiudono tra un mese

Il conto alla rovescia è iniziato: manca solo un mese alla chiusura delle iscrizioni per partecipare alla storica 35esima edizione della Coppa Piave Revival. L'evento, organizzato da Piave Jolly Club, si terrà il 4 e 5 maggio 2024 presso l’incantevole scenario del Centro Sportivo Lago Le Bandie a Lovadina di Spresiano.

Coppa Piave Revival è più che una semplice competizione: è una celebrazione della storia del motorsport che risale al 1949, che unisce la passione per le auto moderne e storiche in una sfida di regolarità turistica, sotto l'egida di Aci Sport e valida per il Campionato Nazionale UNVS. Con un percorso inedito di oltre 190 km che si snoda attraverso la bellezza e la storia del territorio trevigiano, inclusi il Montello e le colline del Prosecco di Conegliano, Patrimonio dell’Umanità Unesco, Coppa Piave Revival promette di essere un'edizione indimenticabile. L’evento è aperto alle auto youngtimer e moderne (dal 1991 ad oggi) e alle vetture storiche (fino al 1990), offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto unico. La premiazione avrà luogo il 5 maggio presso Thai Si Hotel & Royal Thai Spa, con una cerimonia che prevede riconoscimenti per le prime tre posizioni in ogni categoria e raggruppamento e premi speciali, tra cui il Power Stage, il miglior equipaggio femminile, il miglior equipaggio under 30, il Premio Precisione by Proattiva, e un premio per l’equipaggio con meno penalità in assoluto. Quest'anno, grazie al sostegno dei partner Fassina, Thai Si Hotel & Royal Thai Spa, Azienda Vinicola Serena Wines 1881, Proattiva, Kayak, e Centro Sportivo Lago Le Bandie, oltre al patrocinio di Regione Veneto e Comune di Spresiano, Coppa Piave Revival si preannuncia più emozionante che mai. Per informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di iscrizione, bisogna visitare il sito ufficiale.