Giro d'Italia Under 23, sabato il passaggio della tappa nella Marca

Sabato 17 giugno il Giro d’Italia Under 23 transiterà per i Comuni di Tarzo, Vittorio Veneto e Revine Lago. La gara, proveniente dalle Mire, entrerà nel Comune di Tarzo nei pressi della rotatoria di Ponte Maset e proseguirà nel Comune di Vittorio Veneto lungo la SP 86 delle Mire. Il percorso si snoderà quindi verso il Cozzuolo, ed entrerà nel centro abitato di Vittorio Veneto.

I corridori percorreranno le Vie Grazioli e Canova e, all’altezza del Cimitero di Ceneda, svolteranno verso la Piazza Giovanni Paolo I (“Domo”), percorreranno via Cosmo e Via Lioni giungendo in Piazza San Francesco. Il Giro svolterà quindi a sinistra percorrendo contromano Via Garibaldi e Via Manin giungendo sul Viale della Vittoria che interesserà per tutta la sua lunghezza per poi svoltare a sinistra sulla SP 152 dei Colli Settentrionali (“di San Lorenzo”). In cima a San Lorenzo è previsto il passaggio su un traguardo volante. La competizione proseguirà verso Tarzo fino ad interessare le Via Belstar, Talponè, Vivaldi, Bressa e Nogarolo raggiungendo il centro di Tarzo e immettendosi in Via Roma sulla Provinciale 635 del San Boldo.