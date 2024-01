Benetton Rugby, Jacob Umaga rinnova fino al 2026

Prolungamento di contratto importante per i Leoni. Il Benetton Rugby è felice di annunciare il rinnovo contrattuale di Jacob Umaga sino al 30 giugno 2026. L’apertura approdata a Treviso più di un anno fa, nel corso delle gare si è ritagliato uno spazio molto consistente nello scacchiere biancoverde arrivando a toccare quota 162 punti, 26 presenze una meta. Grande tecnica con l’ovale in mano, Umaga ha una splendida visione di gioco, un impeccabile gioco al piede e dalla piazzola viaggia con percentuali al limite della perfezione.

Il rinnovo

Analizzando la biografia e la sua carriera, Jacob Umaga è un mediano di apertura alto 182 cm per 91 kg, è nato l’8 luglio 1998 ad Halifax in Inghilterra. Nipote dell’ex leggenda All Black Tana Umaga e figlio dell’ex stella di Samoa Mike, Jacob è cresciuto alla Kenilworth School e ha giocato a livello giovanile con il Kenilworth Rfc. Ha poi disputato la Rugby League con i Bradford Bulls. Inizialmente è stato membro della Academy dei Leicester Tigers, ma ha lasciato i Tigers per approdare ai Wasps all’età di 18 anni. Durante l’annata 2016/2017 ha rappresentato Hinckley RFC nella National League 2 North, siglando cinque mete in 13 presenze. Il mediano d’apertura, abile pure a giocare da estremo, ha giocato in prestito con i Yorkshire Carnegie nella competizione Championship del 2018/2019, facendo seguito a un periodo trascorso da Umaga in Nuova Zelanda. Militò con Auckland e vinse la Mitre 10 Cup nel 2018. L’inglese ha disputato un’ottima annata 2018/2019 nella squadra A dei Wasps nel Premiership Rugby Shield. Il talentuoso trequarti ha inoltre aiutato i Wasps a raggiungere la sesta finale consecutiva di Premiership a 7 nel settembre del 2019. Dalla stagione 2019/2020 a quella attuale ha fatto parte in pianta stabile delle Vespe. In tre annate ha messo insieme complessivamente 72 presenze con i Wasps, di cui 56 in Premiership (con 300 punti totali e 13 mete), 4 in Challenge Cup, 2 in Champions e 3 in Premiership Rugby Cup. Dotato di una lunga gittata, Umaga trasforma e piazza con spiccata precisione. A livello nazionale, Umaga ha indossato la maglia dell’Inghilterra Under 18 e Under 20. Con l'Under 20 inglese ha conquistato il Grande Slam durante il Sei Nazioni di categoria del 2017. Nel gennaio del 2020 ha ricevuto la prima chiamata della Nazionale inglese maggiore, guidata da coach Eddie Jones, per il Sei Nazioni 2020. Il 4 luglio del 2021 ha ottenuto il primo cap contro gli Stati Uniti. A seguito del fallimento dei Wasps avvenuto oltre un anno fa, nel novembre 2022 Umaga si è accasato ai Leoni, dimostrando qualità non indifferenti e fornendo prestazioni in costante crescita. Vestirà la maglia biancoverde sino al 30 giugno 2026.

I commenti

«Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con il Benetton Rugby. Sento che il club avrà un grande futuro e sta diventando sempre più forte. Abbiamo una grande squadra, il che ha reso anche la mia decisione facile. Grazie ai tifosi per il supporto datoci finora, lo apprezziamo molto e contiamo che resti tale anche per il resto della stagione» spiega l’apertura.

Il direttore generale dei Leoni, Antonio Pavanello, conclude: «Il rinnovo di Jacob rappresenta una notizia molto importante per il club. In questa sua prima stagione e mezza a Treviso, Umaga ha dimostrato il suo valore in campo. Un giocatore dalle notevoli abilità tecniche, in grado di attaccare in maniera incisiva la linea difensiva avversaria e dotato inoltre di un ottimo piede; quest’ultima qualità fondamentale anche in termini realizzativi. Tutto ciò ci ha permesso di creare una sana competizione con gli altri compagni di reparto, condizione ambiziosa che intendiamo raggiungere su tutti i ruoli disponendo di 2-3 figure di spessore per ciascuno di essi. Così facendo innalziamo la qualità degli allenamenti ed al tempo stesso manteniamo la rosa altamente competitiva lungo il corso della stagione riuscendo a far fronte alle possibili assenze per infortunio».