GT3isti Challenge, Garbelotto scende in pista con Clip Up system

Marco Garbelotto, ceo di Parchettificio Garbelotto, ha iniziato sotto i migliori auspici la sua avventura nel GT3isti Challenge, campionato monomarca dedicato ai possessori di Porsche GT stradali e race Cup sui circuiti più belli d’Italia e dell’Austria. L’imprenditore si è classificato terzo nella categoria più alta del Challenge 2022, ossia la D Factory Cup dedicata alle auto solamente da pista con alto potenziale. Il campionato si è svolto nel corso di sei weekend durante il 2022, con altrettante competizioni a Monza, Mugello, Misano, Vallelunga, Imola e sul Red Bull Ring di Spielberg.

La famiglia Garbelotto, proprietaria dell’omonimo parchettificio di Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, da sempre appassionata di motori a due e quattro ruote, per il prossimo anno ha dato vita al team “Clip Up System” in partnership con Davis Tonon, proprietario della Elite Auto di San Fior. Il team mutua il nome dal rivoluzionario sistema di posa dei pavimenti in legno brevettato da Garbelotto, un sistema a incastro, sostenibile e interamente riciclabile, vincitore del premio Domotex innovation.

Il commento

«Sono emozionato e orgoglioso della nuova livrea con cui gareggerò nel 2023 - le parole di Garbelotto -: Clip Up System è un brevetto internazionale made in Veneto, nato nel nostro reparto Ricerca e sviluppo, un prodotto di qualità italiana esportato in tutto il mondo e interamente riciclabile: la parte inferiore delle doghe di legno ha esclusive fresature longitudinali che permettono l’inserimento delle clip che non necessitano di essere fissate al piano di posa e possono essere facilmente rimosse, permettendo il riutilizzo sia delle doghe sia delle clip. Grazie a Clip Up System siamo ancora più competitivi nei mercati internazionali, promuovendo ancora di più il made in Italy».