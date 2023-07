Tennis, Marco Speronello arriva a 105 successi con la vittoria a Villafranca

Marco Speronello arriva a 105 successi: nelle scorse ore, a Villafranca (Verona), il tennista trevigiano ha conquistato il memorial "Bobo Brunetto" in finale contro il vicentino Giovanni Peruffo.

Tornei in corso

Fino al 9 luglio a Motta di Livenza Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifani con la supervisione di Nadia Schiavon. Erano in 101 i players in lizza e oggi si giocano i quarti di finale. Alle ore 15 di sabato 8 luglio, Gschwendtner-De Nardi e Rossi Agostinetto per il maschile nel femminile sempre alle 15 Pelosin-Cibien e Vignaduzzo-Piccinini. Alle 16.30 circa Salviato-Cheriè e De Gasper-Marfia. Fino al 16 luglio a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Le gare di sabato 8 vedranno in campo i giocatori dalle 9 alle 17.30. Dal 7 al 21 luglio terzo Memorial Tombacco al Tcvo tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3mila euro di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. A Mogliano dall'8 al 16 luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 98 i ragazzi coordinati da Mauro Cenedese. A Silea dall'8 al 22 luglio Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello.

Iscrizioni aperte

A Volpago dal 14 al 26 luglio tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3mila euro di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 15/7 al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 22 luglio al 4 agosto Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 luglio. Dal 28 luglio al 6 agosto a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26 luglio. Dal 29 luglio al 13 agosto a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio. Dal 29 luglio al 12 agosto a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 luglio.