Torneo Parabae, Vllaznia concede il bis ma la spunta solo ai rigori con il Real Madrink

Erano i grandi favoriti della vigilia e proprio per questo motivo quasi tutti gli avversari che li hanno affrontati sono stati costretti a moltiplicare le forze per un colpaccio che però non c'è mai stato ma è stato sfiorato dagli avversari solo in finale. La squadra kosovara del Vllaznia ha conquistato sabato scorso la vittoria nella seconda edizione del torneo Parabae con un percorso quasi netto di vittorie durante la fase eliminatoria (3-1 a Impronta, 3-0 alla squadra Cobra, 3-2 agli Spallenti in rimonta, 3-0 ai Limoni duri, 1-0 al Paris Saint Gennar, 5-2 al Pasteam, 3-0 ai quarti al Bisha, 3-1 ai Castolin in semifinale). Solo in finale l'orgoglio del Real Madrink ha bloccato la partita sullo 0-0 nei tempi regolamentari. I campioni 2022 si sono riconfermati per 5-4 e al termine, dopo il penalty decisivo, si è respirata grandissima tensione, con nervi a fior di pelle tra entrambe le squadre che si erano già affrontate nel girone eliminatorio e un 1-0 strappato a fatica dallo Vllaznia. Una rissa sfiorata, fortunatamente senza nessuna conseguenza e feriti, si è scatenata e ha coinvolto alcune decine tra i presenti (tra cui molti che hanno tentato da fare da pacieri): solo qualche insulto, spintoni ma animi che in qualche minuto si sono fortunatamente placati.

La classifica dei due gironi dopo la fase eliminatoria. Girone A: Vllaznia 21, Real Madrink 12, Impronta 12, squadra Cobra 9, Spallenti 8, Paris Saint Gennar 7, Limoni duri 7, Pasteam 5. Girone B: AC Bears 17, Castolin 16, Realt Tendamar 12, Bisha 11, Morecambe 10, Scarsenal 9, Friendzone 3, Qdv 1.

Così come il Vllaznia, ha concesso il bis in Europa League anche il Paris Saint Gennar che ha superato in finale per 4-1 lo Scarsenal: in semifinale avevano battuto ai rigori per 5-4 il Morecambe, finalista lo scorso anno e solo una sbiadita versione della squadra brillante del 2022. Lo Scarsenal aveva superato a sorpresa in semifinale gli Spallenti per 3-2 ma si è consolato con la conferma del successo nella coppa Chiosco. La finale di Conference league (che opponeva le due settime dei due gironi eliminatori) ha visto i Limoni duri sconfiggere 2-1 i Friendzone, capaci in tutto il torneo di battere solo una squadra, i Qdv team, a loro volta autori della peggiore performance della competizione (un pareggio e sette sconfitte in otto partite, compresa la finale per evitare l'ultimissimo posto in classifica, persa miseramente 0-3 con il Pasteam). Deludente il prosequio del torneo per quasi tutte le squadra del girone B: la prima della graduatoria, i Bears, dopo aver faticato nei quarti di finale (3-2 alla squadra Cobra) sono stati spazzati via per 0-3 dal Real Madrink in semifinale. Stessa sorte per i Castolin che pure ai quarti avevano 5-1 demolito 5-1 la promettente Impronta, salvo poi uscire con i futuri campioni, in semifinale.

Tra i premi individuali brilla il capocannoniere, Isuf Osmani dell'Ac Bears, autore di ben 17 reti (segnatevi questo nome), mentre un trofeo è stato assegnato anche al miglior portiere, Claudio Colle del Paris Saint Gennar. Letteralmente insuperabile.

Nella serata di venerdì, durante la quale sono state disputate alcune partite della fase eliminatoria, si è svolto anche il primo trofeo Parabae al femminile, che ha visto la vittoria ai calci di rigore delle ragazze della Union Beer Le Elementari con Augusta (battute nel girone eliminatorio per 6-0). Terzo posto finale per le Minnesode, sconfitte per 2-0 e 3-0 nel triangolare della prima fase dalle campionesse e vice-campionesse. Di seguito i due rigori decisivi.

Da più parti un grande plauso agli organizzatori e allo staff del Parabae, guidato da Andrea, che nonostante il gran caldo ha lavorato per ore e ore spinando centinaia di birre e servendo, panini, pasta e in serata un ottimo spiedo nella serata di sabato.