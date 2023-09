Tennis, Matteo Marfia vince la sesta edizione del Memorial Andrea Zanutta

Matteo Marfia ha vinto a Carlino, in provincia di Udine, il 6° Memorial Andrea Zanutta. Partito come favorito. Marfia ha vinto tre gare con Ganusevych, Wood ed in finale con Tommaso Lago. Alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Giovedì 14 settembre, dalle 18.30, con qualsiasi situazione meteo si terrà la semifinale femminile Anna Schiavetto-Elisa Maglione e i rimanenti tre quarti di finale mancanti. Dino Todesco-Lorenzo Di Giusto, John Marcolin-Luigi Butera e Tommaso Da Rold-Pietro Mattiello. Quest’ultimo incontro sarà il match clou che andrà in scena dopo le ore 20 tra il bi-vincitore di due tornei di terza ed il finalista di Caerano. Già in semifinale la testa di serie n°2 Federico Drusian.

Tornei in corso

Fino al 17 settembre ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Fino al al 19 settembre al Park di Villorba Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian.

Iscrizioni aperte

A Volpago il 16 e 17 settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 settembre. A Vedelago dal 23 settembre all'8 ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 settembre. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 settembre.