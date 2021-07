Il sanbiagiese Mattia Zamuner, classe 2007, giocherà nel Parma

Indosserà la maglia del Parma il giovanissimo sanbiagiese Mattia Zamuner. Classe 2007, cresciuto nelle fila del Casier Dosson, nel 2015 ha giocato al Treviso Academy per poi passare al Giorgione Calcio dove ha avuto occasione, nelle 5 stagioni di permanenza, di mettere in luce le sue straordinarie doti calcistiche e il suo grande fiuto per il gol.

Enorme la soddisfazione dei genitori (il papà Michele gestisce un locale al centro commerciale di San Biagio di Callalta) per la grande opportunità offerta dall’approdo al Parma Calcio. “Mattia in questi anni – spiegano – ha fatto grossi sacrifici senza mai togliere nulla all’impegno scolastico. Appena rientrava a casa trovava il pulmino ad aspettarlo per raggiungere Castelfranco Veneto o i campi di gioco per le partite della domenica o del sabato pomeriggio, oltre ai vari tornei. Siamo felici perché sappiamo quanto ami il calcio”. A Parma avrà modo di mettere in risalto il suo talento di esterno destro e il suo micidiale piede sinistro; la sua rapidità e la grande tecnica gli hanno permesso negli anni al Giorgione di segnare molti gol.

Mattia si trasferirà presto a Parma, dove troverà alloggio nel convitto Maria Luigia e frequenterà l’Istituto tecnico economico con indirizzo amministrazione finanza e marketing. Il Sindaco e l’assessore allo Sport di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto e Marco Mion, unitamente all’amministrazione comunale, augurano al giovane talento di poter raggiungere gli obiettivi che si è prefisso.