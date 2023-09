Tennis, sabato le finali del Memorial Nino e Marisa Borin: iniziano Biasi e Maglione

Sabato 16 settembre sono in programma le finali alla Barchessa del Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Erano 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Iniziano le donne alle ore 16 con Elisa Maglione del Volpago e la giocatrice di casa Emily Biasi entrambe 3.4. Alle 17.30 John Marcolin del Green Garden 3.2 con Pietro Mattiello dell’Istrana. Vittoria sorprendentemente facile per Marcolin che ha rifilato un doppio 6/1 alla tds n°1 il mottense Dino Todesco. Passaggio sofferto per l’istranese Pietro Mattiello contro il player opitergino Federico Drusian. Per guadagnarsi la sua seconda finale consecutiva Mattiello ha dovuto tirar fuori tutto il suo "coraggio". Sotto nella prima frazione, ha rimesso in pari il secondo set e nel long tie-break a fil di nervi per 10-8 si regala la soddisfazione di estromettere la tds numero due del seeding.

Concluso ad Altivole il Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Erano 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Nel singolo è arrivato fino in fondo il favorito mestrino Nicola Gianesi del Green Garden che non ha trovato grossi ostacoli sul suo cammino, vincendo tutti e tre gli incontri in due set. Secondo posto per Andrea Calderoni del Cittadella, terzi il tredicenne bellunese Marco Sommacal ed il cittadellese Alistair Sascha Bonaldo. Nel femminile la giocatrice castellana Gaia Mondin con tessera vicentina, è riuscita a contenere i successi della quindicenne arzignanese Elisa Valente, stoppandola in finale in due set. Terze Benedetta Boato del Park e la sorella della winner, Margherita Mondin. Il doppio maschile è del duo del Green Garden Galassi e Gianesi sulla coppia composta dai cittadellesi padre e figlio Bonaldo.

Tornei in corso

Fino al al 19 Settembre al Park di Villorba Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. Ottavi di finale in sviluppo sin dalla data odierna dove entrano in campo i favoriti sin dalle ore 9. Sono 12 gli incontri odierni tutti con orario a seguire. A Volpago 16 e 17 settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food con 26 iscritti.

Iscrizioni aperte

A Vedelago dal 23 settembre all'8 ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 settembre. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 settembre. All’Ostani di Montebelluna Torneo di doppio maschile trofeo San Paolo Invest. Iscrizioni entro le ore 12 del 28 settembre.