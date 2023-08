Treviso Basket, Torresani completa il reparto di formazione italiana

La Nutribullet Treviso Basket ha messo sotto contratto David Torresani, esterno di 180 cm, chiudendo così il reparto dei sei giocatori di formazione italiana. Torresani è un prodotto delle giovanili di TVB e si è recentemente messo in luce all’Europeo Under 18 con la maglia dell’Italia, chiudendo con 10 punti, 2 rimbalzi e 2,4 assist di media in 24 minuti di utilizzo. Con Vitucci avrà l’opportunità di mettere in mostra il suo gioco a tutto campo e il suo atletismo, completando un percorso iniziato in prima squadra già la scorsa stagione con Marcelo Nicola, prima che un infortunio alla spalla lo mettesse fuori dai giochi.

Il mercato di Treviso Basket sta per volgere al termine, manca infatti l’ingaggio della guardia titolare straniera per definire il roster. Nonostante le smentite di rito continua a circolare il nome di D’Angelo Harrison, la scorsa stagione in forza a Brindisi dove in 18 gare ha chiuso con medie di 11,4 punti, 3,4 rimbalzi, 1,9 assist in 22 minuti.

Nel frattempo sabato 5 agosto partirà la seconda fase della campagna abbonamenti 2023/2024. La vendita sarà libera sia per i nuovi sia per i vecchi abbondati e si svolgere esclusivamente online dal sito di Treviso Basket e nei punti vendita Vivaticket.