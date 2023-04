Addio a Roby Cendron, era una colonna dei "Vasconiani": aveva 48 anni

Lutto nel basket delle minors trevigiane per la scomparsa di Roberto Cendron, trevigiano di 48 anni, mancato ieri, 25 aprile. Cendron era originario della parrocchia della Chiesa Votiva dove aveva vissuto con i genitori, Giorgio e Bruna, e la sorella Francesca. Molto attivo nell'ambiente parrocchiale, in gioventù Roberto partecipava alla vita dell'oratorio, coordinava l'organizzazione della sagra e collaborava alla gestione del teatro. Il suo tratto distintivo per tutti quelli che lo hanno conosciuto era la passione per lo sport: aveva cominciato a muovere i primi passi nel vivaio della squadra di calcio dell'Aurora per passare poi al basket. Il 48enne, dopo aver fatto pratica nei campetti della periferia trevigiana, è entrato a far parte del settore giovanile della Pallacanestro Casier. Roby Cendron, per oltre vent'anni, ha calcato i parquet delle serie minors trevigiane con la maglia dei Vasconiani, società di cui eraancora oggi una colonna portante. Lascia la compagna, Paola, con cui viveva a Montebelluna, e il figlio Lorenzo, di 6 anni. La data dei funerali sarà fissata nelle prossime ore.