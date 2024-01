Tiro con l'arco, tra gli juniores brilla la stella di Gabriele Pintus

Gabriele Pintus ha trionfato ai 37esimi campionati italiani che sono in corso a Novara nella categoria juniores maschile. Appartenente alla ASD Compagnia Arcieri Franchi di Oderzo, al suo 41° anno dalla fondazione, Gabriele è seguito dal preparatore, e Presidente della società, Paolo Gallo. Gabriele ha iniziato a praticare il tiro con l'arco da un anno con ottimi risultati. Lo scorso anno, nella categoria Allievi Maschile compound, aveva conquistato il titolo di Campione Italiano ai Campionati Italiani Para-archery di Firenze. Quest'anno, passato alla categoria Juniores maschile compound, ha subito conquistato il titolo di Campione Italiano durante il 37° Campionato Italiano Indoor Para-Archery che si stanno svolgendo a Novara il 27 e 28 gennaio. Un grande risultato sportivo.

Al Campionato italiano Indoor Para-Archery, bene anche l'arciere trevigiano Paolo Tonon che sigla il nuovo record del mondo. «Vorrei fare le congratulazioni a Paolo Tonon, arciere azzurro trevigiano» ha commentato il consigliere regionale Tommaso Razzolini in una nota «che ha superato di 2 lunghezze il primato mondiale che era di Daniele Cassianoli, siglando uno score da 582 punti al termine delle 60 frecce di qualifica. L'atleta si sta preparando per le prossime Paralimpiadi di Parigi 2024: se va avanti di questo passo centrerà sicuramente l'obiettivo assieme alla compagna di squadra Asia Pellizzari. Congratulazioni Paolo per aver siglato un nuovo record del mondo, un record trevigiano, un record veneto. Grazie Paolo».