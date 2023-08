Tennis, ultimo atto al Trofeo DM Decori e Generali Tezza: finale Da Rold-Bottarel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3 è arrivato alla finale. Erano 125 players diretti da Ivano Durighello, Fabiola Lunardi e la supervisione di Mauro Cenedese.

Alle 17.30 Eddy Bottarel del Pederobba con Tommaso Da Rold del Visnadello, sarà l’ultimo atto di questa kermesse attesa da un anno dai giocatori del Pederobba. Assieme ai campionati a squadre fanno parte integrante dell’attività agonistica del club. Nella serata di ieri Bottarel ha regolato in due set con un doppio 6/3 Federico Rossato del Trebaseleghe. L’altra semifinale vedeva in campo il vincitore di Visnadello Tommaso Da Rold con il player di Resana Marco Bonora. Risultato in favore di Da Rold che con un 6/2 6/1 ha ipotecato la finale. Fino al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile, sono 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Mauro Granzotto. Le gare di Sabato 19 saranno ben 15 ed inizieranno sin dalle ore 9 fino alle 17.30.

Iscrizioni aperte

Dal 25 al 27 agosto a San Marco di Resana sull’erba naturale, Long Rodeo per giocatori fino alla terza categoria, maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/8. Dal 25/8 al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 3 settembre all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscriversi entro le ore 12 del 24 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.