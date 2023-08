Tennis, quarti di finale del Dm Decori e Generali Tezza a Pederobba

A Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3 è arriviato ai quarti di finale. Erano 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Main draw che hanno stabilito gli orari di gioco odierni. Quattro le gare che vedono l’inizio alle 17.30 con Eddy Bottarel-Ludovico Conte e Daniel Mazzocco-Federico Rossato. Alle 19.30 Marco Bonora-Edison Martinez e Davide Bassan-Tommaso Da Rold. Gli abbinamenti si sono concretizzati in seguito alle vittorie di: Bottarel con Bronca al terzo set, Conte per il forfait di Frate, Mazzocco al terzo set con Piana, Rossato in due set con Crestana; Bonora in due set tirati sul giovane Granzotto, Martinez con un doppio Bagel su Silvestri, Bassan in due set con Silvestrin e Da Rold in due set con Minni.

Iscrizioni aperte

Dal 19 al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. Dal 25 al 27 agosto a San Marco di Resana sull’erba naturale, Long Rodeo per giocatori fino alla terza categoria, maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 3 settembre all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscriversi entro le ore 12 del 24 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.