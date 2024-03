Stilelibero Preganziol, impresa storica: allievi alle fasi nazionali

Impresa storica da parte della squadra categoria Allievi (ex Under 16) della pallanuoto Stilelibero Preganziol: i giovanissimi sono approdati alle fasi nazionali del campionato. Dopo la rivisitazione e l’apertura delle fasi nazionali anche alle categorie Allievi e Ragazzi, la squadra di Coach Chin riesce a raggiungere queste fasi con l’ultimo pass disponibile per il triveneto, come decima classificata. Le fasi nazionali per Allievi “B” si disputeranno in terra Lombarda (sede da definire), il 28-29 Aprile 2024. Si preannuncia un girone di ferro per i ragazzi della Stilelibero, alla loro prima esperienza su un palcoscenico nazionale. Come decima classificata nel triveneto i preganziolini sono stati inseriti nel ‘girone 6 - Lombardia’: con 9° classificata Emilia Romagna, 9° classificata Lombardia e 18° classificata Lazio.

Il commento

Un traguardo importante, come spiegato da coach Chin: «Dopo la sconfitta maturata nella finale terzo quarto posto i ragazzi erano giù di morale, ma questa notizia ha risollevato l’umore in tutto l’ambiente e tutta la società. Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo e di poterci confrontare con realtà e società dalla tradizione pallanuotistica più ‘antica’ della nostra. Sarà sicuramente un’esperienza formativa per me ma soprattutto per questi ragazzi che, con impegno e dedizione, si allenano ogni giorno per migliorare e dimostrare quanto valgono. Nonostante sia la prima esperienza, abbiamo già un assaggio di quale potrebbe essere il livello nazionale, giocando spesso con squadre del calibro di Trieste o Padova, spesso in competizione per i primi posti in Italia, e sappiamo benissimo non sarà facile, ma questo non farà altro che stimolarci a trovare la migliore prestazione possibile».