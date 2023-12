Unvs Treviso, il consiglio direttivo annuncia i vincitori: mercoledì la premiazione

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Treviso dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport ha annunciato i nomi degli atleti e dei soci premiati durante la cerimonia del "Premio Atleta dell'Anno 2023". L'evento avrà luogo mercoledì 13 dicembre alle ore 15:30 presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi a Treviso. La cerimonia, organizzata con il patrocinio del Comune di Treviso, vedrà la partecipazione del Vice Sindaco di Treviso, del rappresentante del Coni, i soci della Sezione, oltre ai Sindaci, Federazioni Sportive e Società dei Premiati. Il Presidente della Sezione di Treviso, Beniamino Bazzotti, dichiara: «Il Premio Atleta dell'Anno è un riconoscimento prestigioso che celebra l'eccellenza sportiva e la dedizione di chi ha contribuito a valorizzare il mondo dello sport a livello locale e internazionale».

Tutti i premiati

I vincitori del Premio Atleta dell'Anno 2023 sono: ATLETA DELL’ANNO 2023 La ventisettenne Valentina Basei di Mareno di Piave, sport: Bocce. Risultati: Campionessa del Mondo Bocce Individuale Femminile 2023 con la Società Unione Bocciofila Marenese di Mareno di Piave (Tv). DEDIZIONE E PASSIONE Paola Pascon, 55 anni di S. Donà di Piave, sport: Atletica Leggera. Risultati: Medaglia d'oro (staffetta mista 4x400), d'argento (staffetta femminile sf55) e bronzo (400 metri piani) agli European Masters Athletics Championships 2023 con la Società Atletica San Biagio di San Biagio di Callalta (Tv). GIOVANE PROMESSA Giovanni Zenoni, 21 anni di Casier, Professione: Fotografo sportivo. Riconoscimento: Nella Top10 AIPS (International Sports Press Association) dei migliori fotografi sportivi al mondo under 30. CARRIERA Paolo Torresan 61 anni di Treviso Disciplina: Lotta Greco-romana Risultati: Vincitore di innumerevoli Campionati Italiani conquistati nella Lotta e Lotta Greco-Romana con la Società Polisportiva Santa Bona di Treviso. SPORTINCLUSIVE Silvia Biasi, 35 anni di Godega Sant'Urbano Disciplina sportiva: Sitting Volley. Risultati: Libero della Nazionale Italiana Sitting Volley Femminile, vincitrice del Campionato Europeo 2023 con la Società Volley Codognè di Codognè (TV). MEMORIA Renzo Sambo di Treviso Disciplina: Canottaggio Premio speciale in memoria del plurimedagliato canottiere e Campione Olimpico a Città del Messico nel 1968. Il premio sarà ritirato dal figlio Mauro Sambo, con la presenza dei compagni Primo Baran e Bruno Cipolla. Riconoscimenti ai Soci UNVS Treviso: TARGA AL MERITO Mario Simonetta 81 anni di Treviso Disciplina: Atletica Leggera. Risultati: Oltre 50 anni di attività sportiva. TARGA UNVS Luca Serena 40 anni di Vittorio Veneto, Disciplina: Tennis Risultati: Capitano Squadra Nazionale Vincitrice per il secondo anno consecutivo del Titolo Mondiale Tennis Maschile a Squadre Over 40 2023. Con il TCVO San Vendemiano, ha conquistato l'European Senior Clubs Championships Over 40 2023. TARGA UNVS - AMBASCIATORE Federico Fregnan di Treviso Disciplina: Motociclismo Risultati: Campione Italiano, Europeo e Mondiale Regolarità Vintage 2023. Nel corso della cerimonia, infine, saranno premiati i Soci della Sezione Trevigiana che hanno contribuito alla vittoria della Sezione ai Campionato Nazionale UNVS 2023 in diverse discipline. Informazioni su Unvs: L'Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) è un'associazione benemerita del CONI con sede a Milano. La Sezione di Treviso è presieduta dal dottor Beniamino Bazzotti.