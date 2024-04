TVB a Brindisi per blindare la salvezza, Zanelli: «Troveremo un ambiente caldo»

Un crocevia decisivo. Dopo aver ottenuto quattro vittorie consecutive migliorando la propria posizione in classifica, la Nutribullet Treviso Basket fa visita al fanalino di coda del campionato: la Happy Casa Brindisi. TVB occupa la 12° posizione con 20 punti, mentre i pugliesi sono appaiati a Pesaro a quota 14. Una sconfitta per la Happy Casa sarebbe praticamente fatale per le residue chance di salvezza. Al contempo, Treviso vincendo andrebbe a blindare, seppur non matematicamente, la salvezza. Nel match di andata disputato al Palaverde arrivò la prima vittoria stagionale per TVB con un rotondo 86-60 (Bowman 19, Olisevicius 15, Zanelli 13; Senglin 17, Morris 13). Sono tanti gli ex Brindisi in forza a Treviso Basket: lo staff tecnico composto da Frank Vitucci, Alberto Morea e Mattia Consoli, il direttore sportivo Simone Giofrè e il quartetto Bowman, Harrison, Mezzanotte e Zanelli.

Proprio il capitano di TVB ha parlato del momento della squadra alla vigilia del match: «Pesaro per noi ha rappresentato una vittoria importante. È stata una partita molto difficile esattamente come ci aspettavamo e ci ha permesso di fare un passo in più verso il nostro obiettivo. Sappiamo bene che è ancora lunga da qui alla fine. Il match contro Brindisi sarà davvero importante per entrambe, per loro potrebbe essere l'ultima spiaggia, noi cercheremo di affrontarla come fatto nelle ultime uscite, con concentrazione ed attenzione. Troveremo un ambiente molto caldo e pronto a spingere la propria squadra, ma noi vogliamo proseguire nel nostro momento positivo e proveremo ad ogni costo a portare a casa il risultato». La terna arbitrale sarà composta da Paternicò, Grigioni e Capotorto. Match in diretta su DAZN previo abbonamento.