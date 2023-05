TVB chiude il campionato a Venezia, Nicola: «Il derby fa sempre gola»

Non potrebbe esserci momento più roseo per la Nutribullet Treviso Basket. La vittoria casalinga di domenica scorsa contro la capolista Virtus Bologna, arrivata all’ultimo secondo grazie al game winner di Adrian Banks, ha garantito la certezza della permanenza in Serie A nella prossima stagione. I ragazzi di coach Nicola sono ora attesi dal derby contro la Reyer Venezia, che chiuderà il campionato. TVB cercherà di bissare il successo dell’andata e rovinare i piani dei lagunari, ancora in corsa per il quarto posto.

Marcelo Nicola ha parlato del momento della squadra nell’ultima conferenza stampa della stagione: «Il derby fa sempre gola, a maggior ragione dopo la vittoria di domenica scorsa che ci permette di affrontarlo serenamente. Faremo una partita attenta, cercando di chiudere il nostro campionato con la ciliegina sulla torta. Ci sarà tempo per fare il bilancio finale, ad ora i ragazzi sono pienamente focalizzati sull’impegno di domani. Ci aspettiamo un avversario preparato, considerando che sono ancora in corsa per il quarto posto».