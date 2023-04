TVB fa l’impresa con la Virtus Bologna: Banks regala la salvezza all’ultimo secondo

CRONACA Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Faggian, Invernizzi ed Ellis. Hackett inaugura il match con due triple consecutive: 6-0 Virtus. Jaiteh allunga il parziale degli ospiti, Treviso deve ancora sbloccarsi. Faggian propizia la scossa con un canestro dalla lunga distanza, Banks dà a ritmo offensivo a TVB con una tripla e un assist per Sorokas. Prosegue la pioggia di triple di Treviso: Zanelli e Iroegbu rispondono a Jaiteh e Shengelia. Belinelli neutralizza dall’arco il gioco da tre punti di Ellis, le squadre vanno in lunetta con costanza nel finale di quarto. La tripla di Jurkatamm chiude il primo periodo: 26-27 Virus.

Zanelli pareggia dalla lunga distanza, Ellis appoggia due punti: 5-0 di parziale per TVB. Banks continua a non sbagliare dall’arco, così come Belinelli. Mickey replica alla tripla di Jurkatamm con un gioco da tre punti: partita in costante equilibrio. Treviso e Virtus si affidano rispettivamente alle fiammate offensive di Sorokas e Mannion, Scariolo opta per il time-out. Prosegue il duello sotto canestro tra Sorokas e Mickey, con il lituano ancora in grande spolvero. Faggian ruba palla a Mannion e subisce antisportivo, si va all’intervallo sul 52-49 per la Nutribullet.

Ottimo approccio di TVB al secondo tempo: 4-0 firmato Ellis. Treviso cerca la fuga con Banks e Iroegbu che la portano a +9, la Virtus in questo frangente trova punti con Jaiteh sotto le plance. Si entra in una fase di impasse, con molti errori da una parte e dall’altra. Iroegbu e Banks danno a Treviso un vantaggio in doppia cifra (mini break 4-0): time-out Scariolo. Cordinier ruba alla Nutribullet due possessi dalla lunetta (4/4), poi segna la tripla del -1: time-out Nicola. A dieci minuti dalla fine, Treviso è avanti 68-67.

Shengelia allunga il break della Virtus (11-0), lo interrompe Iroegbu. Belinelli e Ojeleye rimettono la Virtus al comando, pareggia Banks dalla lunetta (2/2). Shengelia replica alla schiacciata di Ellis, si prospetta un finale in volata. La Virtus prova a mettere la zampata con la tripla di Ojeleye che vale il +5, ma Iroegbu dall’arco riporta Treviso a un solo possesso di distanza. Nel finale succede di tutto. la Virtus non riesce a chiudere la partita dalla lunetta nonostante Shengelia avesse firmato un nuovo +5, sul versante opposto Zanelli va a bersaglio con la tripla del -1. Shengelia viene mandato in lunetta ma fa 1/2, Banks corre in contropiede e realizza un gioco da tre punti che manda Treviso a +1. Dopo il time-out di Scariolo, gli arbitri fischiano fallo tecnico a Faggian per aver ostacolato la rimessa, ma Belinelli sbaglia sia il libero sia il potenziale game winner. Treviso vince 89-88 e conquista la salvezza.