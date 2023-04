Treviso ruggisce al Palaverde: superata Pesaro in rimonta

CRONACA Coach Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis. Banks parte con cinque punti consecutivi, Cheatham replica con due triple di fila. Iroegbu segna dalla lunga distanza: percentuali ottime fin qui per Treviso. Banks propizia la fuga di Treviso con due triple di fila: avvio strepitoso dell’ex Brindisi che è già in doppia cifra (11). Gudmundsson spezza il break di TVB (10-0), i padroni di casa restano però sul +10 grazie all’ennesima tripla realizzata da Iroegbu. Visconti è il più ispirato per Pesaro e firma il -8, dopo i primi dieci minuti Treviso conduce 27-19.

Visconti riprende da dove aveva lasciato e realizza la tripla del -5. Treviso arranca offensivamente e si affida ancora a Banks, che va a bersaglio con il primo canestro del secondo quarto. Delfino con esperienza si mette in proprio e riporta Pesaro ad un possesso di distanza, Nicola è costretto al time-out dopo il fallo in attacco di Iroegbu. Tambone pareggia dall’arco, Iroegbu fa 3/3 in lunetta. Cheatham va a bersaglio dall’arco: Pesaro prende il comando del match. Ellis realizza un gioco da tre punti che gli dà confidenza sotto canestro, match di nuovo in parità. Cheatham non si placa ed è ancora prolifico da tre, si va all’intervallo sul 43-44 per Pesaro dopo l’appoggio di Iroegbu.

Charalampopoulos e Tambone fanno partire Pesaro con il giusto sprint, anche se gli ospiti sono già in bonus dopo 4 minuti. Treviso fa fatica a segnare ma rimane a contatto affidandosi ai tagli a canestro di Jantunen. Tambone raggiunge Charalampopoulos e commette il quarto fallo: un problema non da poco per gli ospiti. Abdur-Rahkman e Totè innescano la prima fuga di Pesaro: +8 e time-out obbligato di Nicola. Abdur-Rahkman punisce ancora dalla lunga distanza, gli ospiti ora hanno per la prima volta un vantaggio in doppia cifra. Sorokas realizza un gioco da tre punti, rispondendo alla tripla quasi mortifera di Abdur-Rahkman. Treviso si riaccende di colpo: le triple di Zanelli e Sorokas la riportano a -2 a dieci minuti dalla fine (69-71).

Sorokas pareggia: 71-71, finale tutto da vivere. Treviso va in bonus dopo appena due minuti, non una bella notizia per Marcelo Nicola. Banks scarica per Jantunen, che dall’arco non sbaglia. Dopo il time-out di Repesa, Jantunen realizza un’altra pesante tripla: +6 dei padroni di casa. Zanelli ruba palla a Tambone e subisce fallo antisportivo. Treviso, spinta dal Palaverde, mette la quarta: l’alley-oop di Iroegbu per Ellis vale il +9. Treviso è sempre più in possesso della gara con un parziale aperto di 19-0, Pesaro deve ancora segnare un canestro in questo ultimo periodo. Kravic e Moretti svegliano gli ospiti dal torpore, ci pensano però Iroegbu e Sorokas a ipotecare la gara con due triple. Iroegbu mette il punto esclamativo con la bomba del +15, Treviso gioca con il cronometro e vince 96-82.

MARCATORI

Nutribullet Treviso Basket: Banks 25, Iroegbu 25, Sorokas 17, Jantunen 16

Carpegna Prosciutto Pesaro: Cheatham 17, Abdur-Rahkam 15, Charalampopoulos 11, Tambone 8